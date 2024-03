Szkolenie dla życia: Akcja DKMS w Szkole Policji w Pile Powrót Drukuj W dniu 12 marca br., Szkole Policji w Pile towarzyszyła wyjątkowa akcja. Podczas trwania szkoleń dla słuchaczy, odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Akcja ta została zorganizowana przez koordynatora HDK Szkoły, asp. Adama Wrzeszcza, we współpracy z Samorządem Szkolnym.

DKMS to międzynarodowa organizacja zajmująca się rejestracją dawców szpiku. Jej celem jest znalezienie odpowiedniego dawcy dla osób zmagających się z chorobami krwi, takimi jak białaczka czy chłoniak. W Polsce akcje DKMS cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a liczba zarejestrowanych dawców stale rośnie.

W Szkole Policji w Pile, której misją jest nie tylko przygotowanie przyszłych funkcjonariuszy do służby, ale także dbałość o ich zdrowie i dobro społeczne, postanowiono przyłączyć się do tej szlachetnej inicjatywy. W trakcie trwania szkolenia, słuchacze mieli okazję do zarejestrowania się jako potencjalni dawcy.

"Decyzja o zorganizowaniu akcji DKMS w naszej Szkole była naturalną konsekwencją naszego zaangażowania w służbę społeczną. Chcieliśmy dać naszym słuchaczom szansę na jeszcze jedno heroiczne działanie, które może uratować komuś życie" - mówił asp. Adam Wrzeszcz, koordynator HDK.

Działania organizacyjne w ramach akcji przebiegały sprawnie, dzięki zaangażowaniu Samorządu Szkolnego i ochotniczej pomocy słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Słuchacze byli systematycznie informowani o znaczeniu rejestracji oraz procedurze pobrania próbki DNA. Atmosfera w Szkole była nacechowana pozytywnym duchem współpracy i gotowości do pomocy innym.

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku to nie tylko gest solidarności, ale także konkretna szansa na uratowanie czyjegoś życia. Dlatego też inicjatywy takie jak ta w Szkole Policji w Pile są niezwykle ważne i zasługują na szerokie wsparcie i propagowanie.

Zarejestrowanie się jako potencjalny dawca to mały krok dla Ciebie, ale ogromny skok dla kogoś innego w kierunku zdrowia i życia…

