Charytatywny bieg na Rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Powrót Drukuj Wczoraj, w godzinach popołudniowych, na terenie obiektów sportowych Szkoły Policji w Pile odbył się już trzeci z serii naszych charytatywnych biegów na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. Fundacja wspiera rodziny poległych funkcjonariuszy Policji pozostające w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

Wydarzenie to nie tylko promuje aktywność fizyczną, ale również stanowi wyraz wsparcia dla rodzin funkcjonariuszy, którzy poświęcili swoje życie w służbie. Dochód z akcji zostanie w całości przekazany na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W biegu wzięli udział zarówno Panowie Komendanci Szkoły, kadra, jak i słuchacze, reprezentujący różne stopnie zaawansowania w szkoleniu. Nie zabrakło również funkcjonariuszy z zaprzyjaźnionej Szkoły Policji w Słupsku, co podkreśla więzi między placówkami oraz solidarność środowiska policyjnego.

Podczas uroczystości związanych z zakończeniem biegu, wyróżniono zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn. Na najwyższym miejscu na podium w kategorii kobiet stanęła post. Julia Płotała (KMP Zielona Góra) – słuchaczka szkolenia zawodowego podstawowego. Wśród mężczyzn najszybszy okazał się st.sierż. Norbert Leszczyński (KPP Kłodzko) reprezentujący kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Komendant Szkoły, insp. dr Marek Ujazda w asyście przewodniczącego NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Pile, osobiście wręczył puchary oraz nagrody dla pierwszych miejsc. To nie tylko symboliczne gesty, ale także sposób podkreślenia osiągnięć sportowych oraz zaangażowania w cel charytatywny. Nie tylko zwycięzcy otrzymali wyróżnienia – organizatorzy przygotowali także losowanie nagród dla wszystkich uczestników biegu. Dzięki temu każdy miał szansę na wygranie jednego z pięciu zestawów niespodzianek, co dodatkowo podniosło atmosferę wspólnoty i radości z uczestnictwa.

Charytatywny bieg w Szkole Policji w Pile to nie tylko okazja do aktywności fizycznej, ale przede wszystkim gest solidarności oraz wsparcia dla tych, którzy poświęcili swoje życie dla innych. Wydarzenie to jednoczy środowisko policyjne w dążeniu do szlachetnego celu.

MP/MP